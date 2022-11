Volley, la Fenix vince il derby con il Russi al tie break

La Fenix si aggiudica al tie break un combattutissimo derby contro il Russi, conquistando così la sesta vittoria in altrettante gare e mantenendo la vetta della classifica. La partita non ha deluso le attese con entrambe le formazioni che si sono date battaglia sin dalla prima azione. Le faentine si sono aggiudicate il primo set 26- 24 poi hanno sofferto la difesa delle avversarie, ritrovandosi ad inseguire 1-2 dopo aver perso le due frazioni successive 20-25 e 24-26. La reazione è però arrivata nel momento più difficile con la squadra che ha giocato un ottimo quarto set vincendolo 25-17 per poi ripetersi al tie break vinto 15-8.

“Devo fare i complimenti a Russi perché ha dimostrato di essere una buona squadra come tutti sapevamo – sottolinea coach Angelo Manca – e ci ha messo in difficoltà con la sua ottima difesa. Noi siamo partiti contratti e probabilmente sentivamo troppo questa sfida che da tanti anni è particolare in quanto tra i due club ci sono da sempre tanti scambi di giocatrici. La nostra tensione è stata ancora di più accentuata dalla carica emotiva di Russi che ha permesso loro di vincere il secondo e il terzo set, ma ancora una volta la mia squadra ha mostrato grande carattere nelle difficoltà, riordinando le idee e rialzando la testa quando si trovava in svantaggio. Faccio un grande plauso a tutte le ragazze, perché hanno reagito molto bene e si sono fatte trovare presenti mettendo in campo il giusto spirito, conquistando l’ennesima vittoria di squadra della stagione”.

Nel prossimo turno la Fenix giocherà venerdì 18 novembre alle 21.30 in casa contro il Flamigni Panettone Forlì.

Russi Volley 2 - Fenix Faenza 3 (24-26; 25-20; 26-24; 17-25; 8-15)

RUSSI: Francesconi 16, Taglioli 13, Giuliani (L1), Zama 2, Guerrini 6, Galeati, Orioli, Errani, Bellettini 1, Cavallari 2, Liverani (L2), Martuzzi 5, Cornacchia 1. All.:

Tampieri

FAENZA: Alberti 12, Goni 12, Solaroli 12, Gorini 9, Scardovi ne, Bertoni 4, Betti 2, Emiliani 3, Baldani 5, Spada 12, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli, Maines 3.

All.: Manca

ARBITRI: Di Bernardo - Dozza

NOTE. Punti in battuta: RU: 3, FA: 6; Errori in battuta: RU:15, FA: 16; Muri: 4 RU:, FA: 5.