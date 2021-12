Volley, la Pietro Pezzi sbanca il campo della Paolo Poggi e si insedia al secondo posto in classifica

Chiude il girone di andata con una grande prova di carattere la Pietro Pezzi, che supera a domicilio la Paolo Poggi riuscendo a portare a casa la vittoria piena che vale il sorpasso in graduatoria proprio ai danni dei bolognesi. Il big match della nona giornata, giocato sabato 11 dicembre al PalaKennedy di San Lazzaro di Savena non ha tradito le attese; oltre due ore di gioco spettacolare, con parziali molto combattuti - tre dei quattro set disputati terminati ai vantaggi – e continui rovesciamenti di fronte, con i ravennati più bravi dei padroni di casa a trovare il guizzo vincente sul finale della terza e quarta frazione. Velastri e De Leonibus (con ancora Anconelli, Gardini e Cardia indisponibili) per iniziare la gara scelgono: Cerquetti ad alzare in diagonale a Taglioli, Camerani e Ciccorossi laterali, Raggi e Giugni centrali e Marchini libero.

Nel primo set la Pietro Pezzi mette in mostra il miglior gioco della stagione, con i bolognesi costretti sempre ad inseguire; sul finire del secondo parziale, con Ravenna avanti 24-21, arriva la reazione dei padroni di casa che al termine di un infinito “batti e ribatti” si portano in parità chiudendo 31-29. Nel terzo set (Ravenna sotto 18-22), ma ancora di più nel quarto (sotto 22-14) la Pietro Pezzi compie il capolavoro che vale tre punti, riuscendo a rimontare da due situazioni molto complicate, anche grazie all’ingresso in campo di Rizzi e Sternini.

Il prossimo impegno per la Pietro Pezzi, dopo la lunghissima pausa natalizia, sarà in calendario sabato 15 gennaio - ore 18 - al PalaCosta, quando nella gara valida come 1° di ritorno affronterà Zinella Bologna, all’andata finì 3-0 in favore dei ravennati.

Paolo Poggi-Pietro Pezzi Ravenna 1-3 (18-25, 31-29, 24-26, 23-25)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 3, Ciccorossi 4, Taglioli 31, Raggi 9, Giugni 15, Camerani 13, Marchini L1, Sternini 1, Rizzi 1. N.e. Rambaldi L2, Cardia, Brunelli, Gardini, Foschini. Allenatori: De Leonibus e Velastri.