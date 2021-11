Volley, le Fenix battono Modena e ritrovano il secondo posto in classifica

La Fenix ritorna alla vittoria e riagguanta il secondo posto, posizione che occupa con la Teodora Settore Giovanile Ravenna, formazione che affronterà sabato alle 18 in trasferta. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale You Tube della Pallavolo Faenza.

Contro la Moma Anderlini Modena 3-1, le faentine giocano una buona partita come sottolinea anche coach Maurizio Serattini. “Di sicuro potevamo fare di più – sottolinea -, ma sono contento della prova della squadra, perché anche nel set perso ho visto grande determinazione e voglia di reagire. Credo sia stato un altro passo avanti nel nostro percorso di crescita, ma per la partita di sabato contro Ravenna occorrerà ancora più attenzione e concentrazione, perché affronteremo una squadra forte che ha vinto 3-0 in casa di Ozzano. Come sempre lavoreremo al massimo per farci trovare pronti”.

Fenix Faenza 3 - Moma Anderlini Modena 1 (25-15; 22-25; 25-12; 25-15)

FAENZA: Casini 21, Tomat 11, Alberti 9, Ceroni 3, Gorini ne, Bertoni ne, Solaroli, Guardigli 6, Grillini 19, Maines 2,Besteghi 1, Greco (L1), Martelli (L2). All.: Serattini

MODENA: Canzian, Bozzoli 12, Marchesini 3, Kaja 1, Bestetti 4, Gambini 1, Manfredini 14, Mescoli 6, Reggiani, Malovic, Balconati 3, Righi (L1), Zironi (L2). All.: Maioli

ARBITRI: Tawfik e Frazzoni

Classifica: Olimpia Teodora Ravenna 18; Fenix Faenza e Teodora Settore Giovanile Ravenna* 12; Fatro Ozzano* 10; VTB Bologna* e Calanca Persiceto 8; Apav Fano* 7; Moma Anderlini Modena* 6; Nuova Pallavolo Collemarino* 4; Retina Cattolica* 2; Volley Academy Sassuolo* 0. * gare in meno