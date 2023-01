Volley, le Fenix cadono sul campo del Castelmaggiore: "Rialzare subito la testa"

La Fenix chiude il ciclo di amichevoli di inizio anno con la sconfitta per 2-3 in casa del VTB Progresso Castelmaggiore, formazione di serie C, giocando una partita non molto soddisfacente come afferma anche coach Angelo Manca.

“In questa occasione la squadra non mi è piaciuta – sottolinea l’allenatore – e non ha confermato la buona prestazione della scorsa amichevole contro Castenaso, squadra di B2. Soltanto nel primo e nell’ultimo set ho visto il giusto atteggiamento e grande determinazione e quindi bisogna rialzare subito la testa, perché sabato riprende il campionato".

"Penso sia stato soltanto un episodio e una giornata storta - prosegue il coach - ma alla squadra ho ribadito che il girone di ritorno è un nuovo campionato e che dovremo giocare al meglio tutte le undici partite senza pensare all’attuale secondo posto e all’ottima andata disputata. Sono certo che sabato tutte quante si riscatteranno giocando una buona partita”.

All’amichevole non hanno preso parte Bertoni, Alberti ed Emiliani. La Fenix inaugurerà il girone di ritorno sabato alle 17.30 in casa del Rubicone In Volley.

VTB Progresso Castelmaggiore 3 - Fenix Faenza 2 (23-25; 25-18; 26-24; 25-16; 13-15)

FAENZA: Goni 7; Solaroli; 9 Gorini 9; Scardovi 11; Betti 8; Baldani 10; Spada 12; Seganti L1; Ronchi L2; Guardigli 0; Maines 4. All.: Manca