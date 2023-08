Volley memorial Wagner, esordio per Bovolenta con la nazionale: "Una grande emozione"

Una lunga battaglia e una sconfitta al quinto set. Nel 2-3 dell'Italia maschile contro la Slovenia nel Memorial Wagner ci sono anche 9 punti di Alessandro Bovolentam l'atleta della Consar Ravenna che il ct De Giorgi ha voluto con sè.

per Bovolenta era stata la prima chiamata nella nazionale dei grandi e ieri, 19 agosto, al momento, ha registrato anche l'esordio. "Per me è stata una grande emozione, è stata la prima volta che ho avuto l'opportunità di scendere in campo con questa squadra, abbiamo dato una buona prova di squadra nonostante il risultato e sono sicuramente contento del mio debutto. Al momento dell'ingresso in campo Fefè mi aveva avvisato, mi ero preparato, con un pizzico di ansia sicuramente andare in battuta non era semplice. Stando in campo mi sono poi rilassato ed è andata bene. E' stata un'estate intensa,- ha detto l'alteta classe 2004 - ho accettato volentieri i pochi giorni di riposo tra la prima parte di estate con la nazionale U21 e questa chiamata che è stata una grande emozione e un onore per me. Sono contentissimo del debutto, spero vada avanti così. Questo è un gruppo molto unito, giovane e mi sono sentito da subito integrato. Oggi sarà una bella partita, con un bel contorno di pubblico, dovremo sicuramente stare concentrati sul campo contro una grande squadra come la Polonia".

L'Italia gioca oggi, 21 agosto, l'ultima sfida del memorial, alle 17 contro la Polonia; alle 14 c'è Slovenia-Francia.