Volley, l'Olimpia Teodora pronta per la stagione in B2 con una squadra completamente rinnovata

Con rinnovato entusiasmo l'Olimpia Teodora si prepara alla nuova stagione che la vedrà all’opera in tutti i campionati giovanili e disputare il campionato di Serie B2 nazionale. Non un'estate facile quella appena trascorsa con il panorama del volley cittadino che ha cambiato per l’ennesima volta scenario proponendo addirittura due squadre di B2 in città, ben 4 in provincia e 7 in regione senza dimenticare le tre B1 tra Ravenna, Forlì e Cesena. Questo proliferare di squadre ha costretto tutti alla ricerca di risorse esterne con conseguente lievitazione dei costi. In casa Olimpia Teodora si prosegue nel rispetto di un progetto su base pluriennale forte della qualità del lavoro che ha prodotto grandi numeri (e grandi risultati) tra le giovanissime. Nella scorsa stagione sono finiti in bacheca infatti tutti i titoli territoriali dalla Under 12 alla 14 e ben figurando a livello regionale.

La prima squadra che, come detto, si appresta a disputare il campionato di Serie B2 risulta completamente rinnovata e la costruzione ha richiesto molte energie da parte del DS Simona Rinieri, anche perché l’ottimo lavoro fatto lo scorso anno ha fatto sì che oltre metà squadra si sia accasata in categoria superiore. Esigenze di studio e scelte personali di vita e sportive, hanno portato a questo grande cambiamento. Veterana della squadra è la centrale Sofia Fusaroli che dopo una ottima stagione passata conta di ripetersi ad alti livelli: “Mi sento bene solo con questa maglia addosso, darò il massimo per arrivare il più in alto possibile, lottando in ogni partita assieme alle mie compagne”.

In cabina di regia ci saranno le mani delle giovanissime Grace Lussafi (classe 2006 bolognese scuola Volley Modena) e della ravennate Anna Foschini (2004 provenienza Volley Academy Manu Benelli) a dirigere il gioco. Entrambe salgono di categoria e avranno certamente voglia di misurarsi con un campionato nazionale. Al loro fianco, per crescere e maturare sara inserita in gruppo la freschezza di Chiara Sintini, classe 2009, prodotto del vivaio che rappresenta il futuro.

Tra gli esterni i volti nuovi sono quelli della 18 enne grossetana Asia Caporali, lo scorso anno avversaria di Olimpia in B2 a Porto San Giorgio, della milanese di Segrate classe 2000 Aurora Ghia, lo scorso anno in B1 ad Ostiano, i centimetri di Vittoria Bravin classe 2006 da Portogruaro (VE) provenienza Voghiera, la voglia di riscatto dell’aretina 2005 Meliss Mingaj in prestito da Montevarchi, in pieno recupero dopo l’infortunio che l’ha fermata nella scorsa stagione alla Bartoccini Perugia. In gruppo anche il talento locale figlia e nipote d’arte Sofia Rinieri che a dispetto dei suoi verdissimi 14 anni è pronta ad alzare l’asticella per entrare a pieno titolo nel volley senior dall’alto di una fisicità già importante.

Completano la rosa un’altra toscana, la centrale senese (2005) Elettra Barro che arriva a Ravenna dopo l’esperienza nel giovanile a Jesolo e Torri, e i due liberi entrambi ravennati, la classe 2007 Isotta Cavaglieri che torna a casa dopo un anno di esperienza al Mattei in serie D e la 19enne Agnese Calizzani anche lei proveniente dalla società del CRAL Mattei. Saranno loro a gestire le seconda linea giallorossa.

Il presidente Poggi afferma che “la squadra condotta da Dominico e Rinieri sarà giovane ma ci farà divertire. Vogliamo investire sul lavoro e la crescita della squadra attraverso il miglioramento personale. Il cuore sarà il nostro settimo giocatore in campo e giocheremo sempre con la massima motivazione. Tutti dovremo sempre avere la consapevolezza e l’orgoglio di rappresentare Olimpia Teodora”. Lo start ufficiale della stagione è avvenuto lunedì 28 agosto con l’ormai tradizionale ritrovo in spiaggia presso il Bagno Nariz di Punta Marina dove il gruppo ha iniziato a conoscersi e lavorare in vista della nuova stagione.