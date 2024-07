Volley, l'Olimpia Teodora torna in B1. Federico Rizzi è il nuovo allenatore

È ufficiale: l'Olimpia Teodora giocherà il prossimo campionato di serie B1. Con l’iscrizione effettuata in questi giorni il ritorno diventa ufficiale e la squadra giallorossa torna nella terza serie nazionale grazie al cambio titoli effettuato con la Pallavolo Ozzano. "È stato come riannodare un filo che si era spezzato due stagioni fa con la rinuncia alla A2 e la conseguente diaspora di un gruppo di giovani interessantissime – commenta il presidente Giuseppe Poggi –. Quando ho ricevuto la telefonata del presidente Gambi che ci proponeva il cambio ho pensato che sarebbe stata l’occasione giusta per recuperare quanto perso ingiustamente in passato e non abbiamo esitato, ci siamo messi al lavoro per costruire, trovando consensi in alcune aziende ed alcuni amici che ci hanno sostenuto e ci sosterranno. Abbiamo poi pensato di recuperare il patrimonio giocatrici ravennati di categoria sparse in varie squadre. Il risultato è che avremo una squadra a forte trazione territoriale (saranno 8/9 gli elementi di casa), impreziosita da alcuni innesti di qualità. Ed è stato un vero peccato che alcune giocatrici non abbiano accettato la proposta di tornare (per motivi personali o di studio), altrimenti avremmo potuto fare anche di più",

La squadra sarà condotta da Federico Rizzi, ravennate anche lui, proveniente dalla panchina della Pietro Pezzi in B maschile, ma con alcuni anni di esperienza anche nel femminile, coadiuvato da Fabio Falco, lo scorso anno vice allenatore al Mosaico: "Il roster è ormai completo, la squadra mediamente giovane, ma pronta per la categoria e nei prossimi giorni ufficializzeremo i nomi di tutte le giocatrici. Vogliamo divertirci e fare appassionare il pubblico, vogliamo vedere di nuovo il PalaCosta pieno di pubblico, che sostenga le ragazze. Così capiremo di aver fatto un buon lavoro". La squadra sarà presentata ufficialmente a fine mese con una conferenza stampa nella quale verrà fatta luce su quello che sarà la nuova stagione di tutta la società nel panorama del volley cittadino.