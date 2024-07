Alessandro Bovolenta convocato per le Olimpiadi a Parigi

Alessandro Bovolenta fra i protagonisti delle Olimpiadi di Parigi di 2024 con la maglia azzurra che prenderanno il via a fine mese. L'ormai ex giocatore della Consar Ravenna (per lui pronto il palcoscenico della Superlega a Piacenza) è nei 12 convocati di Fefè De Giorgi per prendere parte alla competizione a cinque cerchi.

Questi i convocati: opposti oltre a Bovolenta Yuri Romanò; centrali Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti; Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli palleggiatori; schiacciatori Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Luca Porro, Mattia Bottolo; libero Fabio Balaseo. a disposizione il libero Gabriele Laurenzano.