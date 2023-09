Volley, al Palacosta si gioca il trofeo “Vanni Monari”: si ricorda lo storico dirigente scomparso

Ci sono persone che lasciano un segno profondo nel settore in cui operano per tutta la vita. E ci sono occasioni nelle quali chi ha conosciuto queste persone le vuole ricordare con un momento che avrebbero sicuramente gradito. Dopo le belle emozioni vissute nel 2022 con la prima edizione, torna il Trofeo “Vanni Monari”, riproposto ancora una volta dalla Pietro Pezzi Ravenna, in collaborazione con la Uisp della quale Monari è stato presidente per ben 33 anni, in questo periodo di preparazione in vista del secondo anno in cui il club prenderà parte al campionato nazionale di Serie B. Torneo che verrà affrontato dalla prima squadra ravennate, punta di diamante di un movimento ben più ampio di questa società che proprio nei giorni scorsi ha visto il raduno e il via dell’attività anche da parte della seconda squadra che giocherà in Serie C, e delle formazioni di Prima Divisione e Under 19 già al lavoro.

Nella fase di avvicinamento all’esordio stagionale nella serie cadetta, i ragazzi di coach Federico Rizzi affronteranno il primo impegno agonistico in occasione proprio del Trofeo Monari, quadrangolare che la Pietro Pezzi organizzerà al Pala Costa di Ravenna ospitando Rubicone InVolley, Querzoli Forlì e Paolo Poggi San Lazzaro. Semifinali mercoledì 20 e giovedì 21 alle ore 21, finale sabato 23 dalle 20.30.

Il programma del torneo, ospitato interamente al Pala Costa.

20 settembre ore 21 - Prima Semifinale: Pietro Pezzi Ravenna - Paolo Poggi San Lazzaro

21 settembre ore 21 - Seconda Semifinale: Querzoli Forlì - Rubicone InVolley

23 settembre ore 20.30 Finale tra le due vincitrici delle semifinali