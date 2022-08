Volley, per la pallavolo Faenza un settore giovanile con 350 iscritti

La carica dei 350. La Pallavolo Faenza è orgogliosa del proprio settore giovanile che vanta un numero davvero elevato di iscritti in ambito maschile e femminile, destinato ad aumentare nelle prossime settimane quando inizieranno i corsi. Un vero e proprio vanto per il club, un punto di forza su cui lavorare che vede nella serie C femminile, composta interamente da atlete faentine, il fulcro di un movimento che arriva fino ai bambini e alle bambine di pochi anni grazie al Centro di Avviamento allo Sport.

La stagione 2022/23 inizia dunque con le migliori premesse e con l’obiettivo di far crescere i giovani e di poter migliorare gli ottimi risultati della scorsa stagione. Molto soddisfatto di questo progetto è il Presidente Rosario Bassi.

“Più passano i giorni e più sono convinto della scelta che abbiamo fatto qualche mese fa di puntare sul nostro settore giovanile – sottolinea Bassi -. Credo sia un servizio importante per la comunità faentina in ambito sportivo e sociale, potendo dare a tanti ragazzi e ragazze la possibilità di avvicinarsi alla pallavolo e anche per le loro famiglie. Ottima è stata anche la scelta di comporre interamente l’organico della C femminile da nostre atlete, perché rappresentano uno stimolo per lo più piccole, facendo loro capire che con l’impegno e gli allenamenti possono arrivare a raggiungere quell’obiettivo. Anche in questa stagione ci affideremo ad uno staff di primo livello, portando avanti un lavoro che ci ha permesso in questi anni di conseguire importanti attestati in ambito giovanile e di essere l’unica società in tutta l’Emilia Romagna ad aver ricevuto dal Comitato Regionale la Wild Card per disputare il campionato di serie D, al quale parteciperemo con la nostra Under 16 e con alcune ragazze Under 18"

"L’allenatore sarà Loris Polo, responsabile del settore femminile, che guiderà anche l’Under 18 e l’Under 13. Mirko Mancini invece allenerà l’Under 16 e l’Under 14 oltre all’Under 11, la categoria più piccola nella femminile. L’Under 12 sarà invece affidata a Giorgio Raggi che sarà il responsabile del settore maschile. Sempre in ambito maschile, Raggi allenerà la serie D e l’Under 15, mentre Claudio Visani sarà l’allenatore dell’Under 19 e dell’Under 17. Molto importante sarà anche l’attività del CAS (Centro Avviamento allo Sport) riservato ai bambini e alle bambine più piccole, la cui direzione e coordinamento saranno di Beatrice Ricci Iamino. I corsi si terranno nelle strutture dell’Istituto Comprensivo San Rocco di Faenza e dell’Istituto Comprensivo Statale Strocchi di Faenza oltre che nella palestra Badiali. Ovviamente non mancherà l’attività del settore CSI curata da due allenatori storici come Mauro Gurioli e Marco Ortolani, che daranno la possibilità a tutti di divertirsi con la pallavolo non giocando a livello agonistico".