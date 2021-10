Volley, Pietro Pezzi in grande spolvero nella gara di esordio a San Lazzaro

Miglior inizio non poteva esserci per la Pietro Pezzi, che al PalaKennedy di San Lazzaro prevale con il più rotondo dei risultati sui padroni di casa dello Zinella Bologna nella gara di sabato, valida come prima giornata del massimo campionato regionale.

La compagine ravennate, che vedeva al debutto l’opposto Taglioli, il libero Marchini e Claudio De Leonibus in veste di allenatore, pur dovendo rinunciare ad Anconelli e Gardini ha condotto l’incontro dall’inizio alla fine, non incontrando difficoltà contro la giovane e fallosa (in particolare al servizio) squadra bolognese. Unico sussulto sul finire del terzo set, con la Pietro Pezzi in vantaggio 24-19 costretta a subire la rimonta dei felsinei, capaci di recuperare fino al 23, ma di sbagliare il servizio decisivo che per gli ospiti vale la vittoria 3-0.

Dopo il turno di riposo che il calendario riserva alla Pietro Pezzi già alla seconda giornata di campionato, la squadra ravennate tornerà in campo al PalaCosta sabato 30 ottobre, inizio gara ore 18 per il derby che la vedrà affrontare la giovanissima Consar Ravenna.

Zinella Bologna-Pietro Pezzi Ravenna 0-3 (19-25, 20-25, 23-25)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 2, Cardia 14, Ciccorossi 6, Taglioli 21, Raggi 4, Giugni 5, Marchini L1. N.e. Rambaldi L2, Sternini, Brunelli, Gardini, Foschini. Allenatori: De Leonibus e Velastri.