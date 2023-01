Volley, Pietro Pezzi sul velluto contro il fanalino di coda Legnago

La Pietro Pezzi batte Legnago 3-0, raccogliendo il massimo risultato con il minimo sforzo nella gara giocata sabato scorso – era la 12esima giornata, penultima di andata – alla palestra Mattioli (a causa della indisponibilità del pala Costa). Grazie ai tre punti raccolti ai danni dei veneti, i ravennati cominciano al meglio il nuovo anno, riscattano l’opaca prestazione che li aveva visti perdere a San Marino nella gara giocata prima delle festività natalizie e si riportano a -1 dalla zona salvezza.

Cerquetti in diagonale a Taglioli, Cardia e Tapparo a schiacciare, Raggi e Minniti al centro, Marchini libero è la formazione che scelgono i tecnici Velastri e De Leonibus per iniziare l’incontro. Incontro nella prima parte del quale la Pietro Pezzi fatica non poco a trovare il bandolo della matassa, pur trovandosi di fronte un avversario tutt’altro che trascendentale. La frazione iniziale vinta sul filo di lana dopo essersi trovati quasi sempre ad inseguire, scuote i padroni di casa che anche grazie all’ingresso in campo di Rizzi, nei parziali successivi hanno vita facile.

Il prossimo turno vedrà la Pietro Pezzi in trasferta, sul vicino campo di san Mauro Pascoli, per il derby romagnolo contro Rubicone in programma sabato 14 gennaio, mentre tornerà a giocare a Ravenna soltanto sabato 11 febbraio - contro San Martino in Rio, inizio gara ore 17 al Pala Costa – dopo la pausa di due settimane imposta dal calendario e la successiva trasferta a Mantova.

Pietro Pezzi Ravenna-Legnago 3-0 (25-23, 25-18, 25-13)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 4, Taglioli 2, Cardia 7, Tapparo 8, Raggi 10, Minniti 3, Rizzi 9, Marchini L1. Ciccorossi L2, Aldini, Foschini, Rossi e Brunelli n.e. Allenatori Velastri e De Leonibus.