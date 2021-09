Volley, pubblicato il calendario di B2: la Fenix Faenza esordisce in casa contro Sassuolo

La Fipav ha pubblicato il calendario della serie B2 2021/22 che prenderà il via a metà ottobre. La Fenix Faenza, inserita nel girone H, esordirà in casa contro il Volley Academy Sassuolo domenica 17 ottobre alle 17. Si qualificano ai play off le prime due del girone al termine della stagione regolare. Retrocederanno la nona, la decima e l'undicesima. I play out si disputeranno se tra l'ottava e la nona ci saranno al massimo due punti di differenza, altrimenti retrocederà direttamente la nona.

Il calendario della Fenix

Andata

Prima giornata Domenica 17 ottobre ore 17: Fenix – Volley Academy Sassuolo

Seconda giornata Sabato 23 ottobre ore 17.30: Nuova Pallavolo Collemarino – Fenix

Terza giornata Domenica 31 ottobre ore 17: Fenix – Calanca Persiceto

Quarta giornata Domenica 7 novembre ore 17: Fenix – Fatro Ozzano

Quinta giornata Sabato 13 novembre ore 18: Olimpia Teodora Ravenna - Fenix

Sesta giornata Domenica 21 novembre ore 17: Fenix – Moma Anderlini Modena

Settima giornata Sabato 27 novembre ore 18: Teodora Settore Giovanile Ravenna - Fenix

Ottava giornata Domenica 5 dicembre ore 17: Fenix – VTB Masi Pianamiele Bologna

Nona giornata Riposo

Decima giornata Domenica 19 dicembre ore 17: Fenix – Retina Cattolica Volley

Undicesima giornata Sabato 8 gennaio ore 17.30: BCC Fano-Pedini - Fenix



Ritorno

Prima giornata Sabato 15 gennaio ore 20.30: Volley Academy Sassuolo - Fenix

Seconda giornata Domenica 23 gennaio ore 17: Fenix – Nuova Pallavolo Collemarino

Terza giornata Sabato 29 gennaio ore 21: Calana Persiceto - Fenix

Quarta giornata Domenica 6 febbraio ore 17.30: Fatro Ozzano - Fenix

Quinta giornata Domenica 13 febbraio ore 17: Fenix – Olimpia Teodora Ravenna

Sesta giornata Sabato 19 febbraio ore 20.30: Moma Anderlini Modena - Fenix

Settima giornata Domenica 27 febbraio ore 17: Fenix – Teodora Settore Giovanile Ravenna

Ottava giornata Sabato 5 marzo ore 20.30: VTB Masi Pianamiele Bologna - Fenix

Nona giornata Turno di riposo

Decima giornata Sabato 19 marzo ore 18: Retina Cattolica Volley - Fenix

Undicesima giornata Sabato 26 marzo ore 18: Fenix – BCC Fano-Pedini