Volley serie B, ancora una sconfitta per la Pietro Pezzi nella trasferta di San Martino in Rio

La Pietro Pezzi esce sconfitta 3-0 dal campo del San Martino in Rio nella gara giocata sabato scorso, compresa nel quadro della seconda giornata del campionato cadetto; dunque ancora rimandata la conquista dei primi punti da parte dei ravennati in un campionato nazionale. Capitan Cerquetti in regia con Taglioli opposto, Cardia e Tapparo ricevitori-attaccanti, Raggi e Minniti (Giugni indisponibile) al centro, Marchini libero, questa la formazione iniziale che scende in campo in terra reggiana.

Così come nella gara di esordio di sette giorni prima, gli avversari dei romagnoli riescono fin da subito ad imporre il loro gioco, favoriti anche dal fattore campo, togliendo agli ospiti ogni tipo di iniziativa in particolare per i primi due parziali, nel corso dei quali la Pietro Pezzi è sempre costretta ad inseguire. Nel 3° set Ravenna parte con piglio più agguerrito, arriva a condurre fino a 21-20, con Brunelli che nel frattempo ha avvicendato Cerquetti, ma è costretta ad arrendersi al ritorno di fiamma finale dei padroni di casa. Il turno successivo riserva alla Pietro Pezzi nuovamente una trasferta; sarà infatti Forlì, ancora a punteggio pieno, ad ospitare Cerquetti e compagni sabato 22 ottobre, ore 18 alla palestra Ginnasio Sportivo. I ravennati torneranno a giocare in casa sabato 29 ottobre contro Padova, inizio gara ore 17 al Pala Costa.

San Martino in Rio - Pietro Pezzi Ravenna (25-18, 25-20, 25-22)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti, Taglioli 16, Cardia 1, Tapparo 9, Raggi 8, Minniti 3, Marchini L1, Brunelli, Camerani. Ciccorossi L2, Gardini, Anconelli e Foschini n.e.