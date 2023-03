Volley serie B, con una prestazione grintosa la Pietro Pezzi supera Asola

Sono tre punti pesantissimi, quelli che la Pietro Pezzi trova contro Asola Remedello nella gara casalinga giocata sabato scorso alla palestra Mattioli, gara inserita nel quadro della 18° giornata, 5° di ritorno, gara nella quale i ravennati erano chiamati in un modo o nell’altro a far punti per continuare la loro rincorsa verso la salvezza. Cerquetti in diagonale a Taglioli, Cardia e Camerani ricevitori-attaccanti, Raggi e Giugni al centro, Marchini libero è la formazione che scelgono i tecnici Velastri e De Leonibus per iniziare la contesa e che resterà in campo per la maggior parte della partita.

Dopo essersi aggiudicata i primi due set, la Pietro Pezzi molla la presa consentendo agli ospiti di prevalere nella terza frazione. Nel quarto parziale sono nuovamente i padroni di casa a salire in cattedra, che ai vantaggi vincono il set che vale l’intera posta. Grazie al successo ottenuto contro i ben più quotati lombardi, la squadra ravennate consolida l’attuale trend positivo – 9 punti all’attivo nelle ultime 4 gare – portandosi al quintultimo posto in classifica con due lunghezze di vantaggio su Spezzano. Proprio in casa degli emiliani sarà di scena la Pietro Pezzi il prossimo sabato per un match col sapore dello spareggio (all’andata vinse Ravenna 3-0), prima di ritornare tra le mura amiche del PalaCosta sabato 18 ad incrociare le armi contro la nobile decaduta Montichiari.

Pietro Pezzi Ravenna-Asola 3-1 (25-21, 25-22, 22-25, 25-23)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 6, Taglioli 21, Cardia 18, Tapparo 2, Raggi 7, Giugni 7, Cicorossi, Camerani 11, Minniti, Rizzi 1, Anconelli, Marchini (L1). Rossi (L2) e Brunelli n.e. Allenatori Velastri e De Leonibus.