Volley serie B, niente da fare per la Pietro Pezzi: sconfitta contro Forlì

Nulla può la ravennate Pietro Pezzi di fronte alla terza della classe Forlì, che nella gara giocata domenica al Palacosta – era la 16esima giornata, seconda di ritorno di serie B – vince 3-0, mostrandosi superiore in tutti i fondamentali. Nelle tre frazioni di gioco disputate, con andamento quasi in fotocopia, la squadra di casa non riesce mai ad impensierire gli ospiti che appaiono determinati ed implacabili e che si aggiudicano meritatamente il derby romagnolo.

Cerquetti in diagonale a Taglioli, Cardia e Tapparo a schiacciare, Raggi e Giugni al centro, Marchini libero; questa la formazione iniziale che scende sul parquet, con spazio nel corso della contesa concesso anche a Rizzi, Camerani, Ciccorossi, Minniti e al baby Zama (all’esordio in un campionato nazionale) da parte di De Leonibus e Velastri. Sabato prossimo, nella terza giornata di ritorno, la Pietro Pezzi andrà in cerca di riscatto in Veneto contro la giovane formazione della Kioene Padova (all’andata per i ravennati arrivò una sconfitta 3-2), mentre tornerà a giocare in casa sabato 4 marzo contro Asola, inizio gara ore 17 alla palestra Mattioli.

Pietro Pezzi Ravenna-Forlì 0-3 (20-25, 16-25, 20-25)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 1, Taglioli 5, Cardia 8, Camerani 6, Tapparo 4, Raggi 3, Giugni 7, Minniti, Zama, Rizzi 4, Ciccorossi, Marchini L1; Gardini (L2) e Foschini n.e. Allenatori Velastri e De Leonibus.