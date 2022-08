Volley serie B, si raduna la Pietro Pezzi: per la prima volta la squadra ravennate in un campionato nazionale

Vacanze terminate per la Pietro Pezzi Ravenna che giovedì scorso si è radunata al PalaCosta per dare inizio alla stagione sportiva che quest’anno la vedrà prendere parte al suo primo campionato nazionale di serie B. Agli ordini di coach De Leonibus e del suo staff, i ragazzi hanno eseguito le visite con i fisioterapisti ed effettuato i test fisici col preparatore atletico Ercolessi; appuntamento per la prima seduta di allenamento fissata invece per domani, lunedì 29 agosto sempre al PalaCosta. Il primo impegno ufficiale per la Pietro Pezzi sarà la partecipazione al torneo "Memorial Vanni Monari" che si svolgerà il 15, 16 e 18 settembre presso il PalaCosta. Oltre ai padroni di casa, prenderanno parte alla manifestazione organizzata per ricordare il compianto Giovanni Monari, Querzoli Volley Forlì (serie B), Sab Group Rubicone (serie B) e Paolo Poggi San Lazzaro (serie C).

Di seguito i componenti della squadra e lo staff:

Alzatori:* Andrea Cerquetti e Filippo Brunelli

Centrali:* Marco Raggi, Andrea Giugni, Giacomo Minniti e Lorenzo Foschini

Opposti:* Samuele Taglioli e Lorenzo Anconelli

Schiacciatori:* Michele Gardini, Andrea Tapparo, Alessandro Cardia, Matteo Mamerani e Federico Rossi

Liberi:* Stefano Marchini e Matteo Ciccorossi

Allenatori:* Claudio De Leonibus, Claudio Velastri e Franco Cottignoli

Preparatore Atletico:* Daniele Ercolessi

Fisioterapisti:* Giovanni Donadio, Matteo Golfari e Antonio Corvetta

Osteopata:* Flavio Tiene

Nutrizionista:* Carlo Casadio

Social Media:* Luca Bolognesi

Collaboratori:* Giancarlo Casadio e Stefano Cangialeoni