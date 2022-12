Volley serie B, un tie-break vittorioso per la Pietro Pezzi che batte Viadana

Una “remontada” da incorniciare, quella riuscita alla Pietro Pezzi sabato contro Viadana, nella gara valida per la decima di andata giocata al palaCosta, che sotto 0-2 trova energie fisiche e mentali per allungare la partita e vincere al 5° set. Un bellissimo risultato, sia per il fatto che gli ospiti fossero annunciati in grande condizione (9 punti nelle ultime 3 uscite), sia per aver sovvertito un trend sfavorevole che fino a prima di sabato, aveva visto i ravennati perdere 4 tie-break dei 5 disputati. Cerquetti in diagonale a Taglioli, Cardia e Tapparo a schiacciare, Raggi e Minniti al centro, Marchini libero è la formazione che scelgono gli allenatori Velastri e De Leonibus per iniziare l’incontro.

Nella prima parte del match la Pietro Pezzi fatica oltre modo, con Viadana padrona del campo, anche grazie all’opposto Bartoli che risulta una vera e propria spina nel fianco per muro e difesa della squadra di casa. Dal 3° parziale in poi cambiano le cose; Cerquetti e compagni alzano le barricate, ribattendo colpo su colpo agli avversari, mentre Viadana smarrisce qualcuna delle sue certezze. Ravenna prende fiducia e anche grazie ai subentrati Gardini e Giugni porta a compimento una rimonta incredibile, riuscendo ad aggiudicarsi tre set ai vantaggi.

Il turno successivo vedrà la Pietro Pezzi impegnata in trasferta a Serravalle, sul campo del San Marino, sabato 17 dicembre nel primo dei due scontri diretti consecutivi. Solo dopo la pausa natalizia sarà invece in programma la prossima gara a Ravenna; avversario il fanalino di coda Legnago, sabato 7 gennaio.

Pietro Pezzi Ravenna-Viadana 3-2 (21-25, 21-25, 27-25, 25-23, 16-14)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 2, Taglioli 26, Cardia 18, Tapparo 9, Raggi 11, Giugni 8, Marchini (L), Minniti, Gardini 7, Ciccorossi; n.e. Brunelli, Anconelli e Foschini. Allenatori Velastri e De Leonibus.