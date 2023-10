Volley serie C femminile, continua la marcia della capolista Fenix Energia: battuta Forlì, ma si fa male Goni

Continua la marcia della capolista Fenix Energia, unica imbattuta del girone D. Le faentine vincono 3-1 il derby con la Libertas Claus Volley, giocando un’ottima partita dopo un primo set sottotono. A parziale giustificazione del 16-25 della prima frazione, senza ovviamente togliere meriti alle ospiti, è anche l’infortunio di Goni, una delle migliori in campo. La schiacciatrice è stata protagonista di un episodio davvero sfortunato.

Dopo aver schiacciato ed essere stata murata da una avversaria, si è vista franare addosso Alberti mentre stava ricadendo a terra dopo il salto, e questo scontro le ha procurato un grave trauma al ginocchio. Soltanto nei prossimi giorni si conoscerà l’entità dell’infortunio. La Fenix Energia riordina però subito le idee iniziando a giocare di squadra e con grande carattere, mostrandosi pericolosa in attacco e precisa in difesa. Arrivano così i successi nel secondo set per 25-18 e per 25-21 in un terzo set molto equilibrato, mentre il quarto è un vero e proprio monologo faentino terminato 25-10. Finisce 3-1 con la squadra di coach Manca che cala il tris di vittorie in campionato.

“Intanto facciamo in bocca al lupo a Sara, sperando di riaverla il prima possibile - spiega coach Angelo Manca -. Abbiamo giocato un brutto primo set dove non eravamo per nulla concentrati poi le giocatrici hanno reagito molto bene mentalmente e devo fare loro i complimenti per questo atteggiamento. Siamo rientrati in campo con maggiore determinazione vincendo i due set successivi e soprattutto nel terzo, siamo stati bravi a stringere i denti quando Forlì è rientrata in partita, vincendo un set molto combattuto. Vorrei sottolineare la prestazione di Gorini che è stata determinante soprattutto nella quarta frazione con le sue battute, permettendoci di vincerlo con un ampio scarto. Ora ci prepariamo per la trasferta di Forlimpopoli di venerdì prossimo che sarà molto impegnativa”. Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà venerdì 3 novembre alle 21.15 in casa del Rainbow Forlimpopoli.

Il tabellino

Fenix Energia Faenza 3 - Libertas Claus Volley Forlì 1 (16-25; 25-18; 25-21; 25-10)

FAENZA: Alberti 14, Goni 3, Bertoni 1, Solaroli, Francesconi 10, Gorini 18, Betti, Emiliani 3, Guardigli ne, Cavallari 7, Maines 3, Seganti (L1), Zoli (L2). All.: Manca

NOTE. Punti in battuta: FA: 11, FO: 4; Errori in battuta: FA: 4, FO: 4; Muri: FA: 4,

FO: 7.