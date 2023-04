Volley serie C femminile, playoff: Fenix ko Everton Reggio Emilia

La Fenix perde 3-1 il match di andata del primo turno dei play off contro l’Everton Volley Reggio Emilia e ora per passare il turno dovrà vincere 3-0 in Emilia o 3-1 per giocarsi poi tutto nel set di spareggio. La gara di ritorno è in programma sabato 22 aprile alle 18 a Reggio Emilia. La Fenix si presenta ancora una volta con tante assenze e a quelle di Goni e Seganti si aggiunge quella di Baldani. La squadra ha comunque sempre lottato e anche le giovani Violani, arrivata dalla Prima Divisione, e Gallegati, presa ‘in prestito’ dalla D, si sono fatte valere.

“Le assenze ci hanno tolto tranquillità – sottolinea coach Angelo Manca – e in alcuni tratti di gara siamo stati troppo nervosa, ma comunque abbiamo tenuto testa per lunghi tratti ad una avversaria di ottima qualità. Nel primo set c’è stata partita fino a 12-13 punti poi Reggio Emilia è andata in fuga grazie alle sue attaccanti laterali, mentre il secondo è stato più combattuto. Il terzo lo abbiamo vinto poi nel quarto eravamo senza energie e lo abbiamo perso 25-14”.

“Non sarà semplice ribaltare lo svantaggio nella gara di ritorno e passare il turno, ma ci proveremo scendendo in campo con l’obiettivo di giocare la migliore pallacanestro possibile”, conclude il coach.

Fenix Faenza 1 - Everton Volley Reggio Emilia 3(18-25; 20-25; 25-21; 14-25)

FAENZA: Enabulele ne, Maines 2, Guardigli, Ronchi (L1) Violani (L2), Spada 8, Emiliani 2, Betti 4, Scardovi 2, Gorini 4, Solaroli, Bertoni 8, Gallegati, Alberti 18. All.: Manca

REGGIO EMILIA: Bonacini 7, Burani (L2) ne, Caccavalle ne, Castagnoli 1, Cavecchi 10, Cristofaro 23, Ferrari A. ne, Ferrari C., Gennari 10, Incerti ne, Piemontese 11, Ronzoni (L1), Vecchi 3, Uzoatu 7. All.: Garuti

ARBITRI: Porcelli - Poli

NOTE. Punti in battuta: FA: 3, RE: 9; Errori in battuta: FA: 5, RE: 13; Muri: FA: 7, RE: 8