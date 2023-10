Volley serie C, la Fenix Faenza inizia con il ritmo giusto e domina il derby sul Portuali Ravenna

Buona la prima per la Fenix Energia. Il campionato delle faentine inizia con una netta vittoria per 3-0 nel derby con le Portuali Ravenna, un ottimo viatico in vista di un campionato che si preannuncia molto impegnativo. Parte forte la Fenix Energia imponendo subito il proprio ritmo, portandosi sul 20-10. Un piccolo calo di tensione permette alle Portuali di guadagnare qualche punto, ma Faenza non perde la concentrazione e sul 24-18 è Francesconi a siglare il punto dell’1-0.

Il secondo set è molto più combattuto, con le ospiti che guadagnano qualche punto di vantaggio, subendo poi il ritorno delle faentine che si portano sul 19-11. La Fenix Energia non riesce a chiudere i conti e così le avversarie si rifanno sotto fino al 21-24. Il set si chiude quando le Portuali sbagliano una battuta mandando il pallone nella rete, regalando il 2-0 alla squadra di coach Manca.

Lo stesso copione va in scena nella terza frazione. La Fenix Energia comanda sempre i giochi, piazzando poi l’allungo sul 21-13, preludio del 25-18 finale che vale i primi tre punti in classifica.

"Una buona prestazione corale, mi è piaciuta la reazione nel secondo set dove siamo partiti male, sotto 4-0, ma pallone dopo pallone, siamo riusciti a riprendere in mano il set. Sono molto contento per Gioia Betti (MVP della serata) - spiega coach Manca - che ha saputo gestire bene ogni situazione sia in attacco che in battuta, oltre ad un paio di difese degne di nota. Da segnalare l'esordio in serie C di Lucrezia Zoli (Libero) che è subentrata a Seganti nel terzo set. Ad ogni partita Lucrezia prende fiducia in se stessa integrandosi sempre più nel gioco. Esordio anche per Lucia Benedetti (Centrale in organico in serie D) che ha chiuso la partita in attacco siglando il 25esimo punto del terzo set".

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 21 ottobre alle 17.30 in casa del Rubicone In Volley.

Tabellino

Fenix Energia Faenza - Portuali Ravenna 3-0 (25-18, 25-21; 25-18)

FAENZA: Alberti 10, Goni 4, Bertoni 2, Solaroli 4, Francesconi 5, Gorini 2, Betti 10, Emiliani 4, Benedetti 1, Cavallari 5, Guardigli, Maines 4, Seganti (L1), Zoli (L2). All.: Manca.

RAVENNA: Galassi L. ne, Casadei ne, Santini 7, Ceccoli 1, Zoffoli Bertolazzi, Ballardini 2, Prati ne, Ravaglia 2, Gaddoni 4, Gelosi (L2) ne, Francisconi (L1), Piovaccari 5, Ghetti 3, Galassi M. 6, Carsetti 1. All.: Rambelli.

NOTE. Punti in battuta: FA: 5, RA: 2; Errori in battuta: FA: 7, RA: 7; Muri: FA: 9, RA: 1.