Volley serie C, già sicura del primo posto la Pietro Pezzi vince anche a Riccione

Chiude le fatiche della stagione regolare nel migliore dei modi la Pietro Pezzi, che raccoglie 3 punti a Riccione consolidandosi al primo posto in graduatoria. Grazie a ciò i ravennati accedono ai play-off per la promozione con in palio due posti per la serie B.

Per la gara giocata sabato nella località rivierasca, questi i ragazzi inseriti da De Leonibus e Velastri nello starting-six: Cerquetti con Anconelli opposto, Giugni e Foschini al centro, Cardia e Gardini a schiacciare, Marchini libero. Al set iniziale che gli ospiti si sono aggiudicati agevolmente, ha fatto seguito la reazione della squadra riccionese, che dopo aver impattato sull’1-1 ha venduto cara la pelle anche nelle frazioni successive, in particolare nel terzo set, perduto solo ai vantaggi dopo averlo anche condotto.

Dopo la pausa imposta dalle festività di Pasqua, sabato 23 aprile si giocherà gara 1 del girone di finale play-off (gare di sola andata), ovvero Carpi-Busseto; Pietro Pezzi “alla finestra” in attesa di ricevere al PalaCosta in gara 2 la formazione carpigiana sabato 30, per poi chiudere il girone in trasferta a Busseto sabato 7 maggio. La prima classificata sarà promossa in B, per le restanti due squadre è prevista una seconda chance, con una ulteriore promozione in palio.

Riccione-Pietro Pezzi Ravenna 1-3 (20-25, 25-22, 23-25, 22-25)

Pietro Pezzi Ravenna: Gardini 4, Cerquetti 2, Cardia 16, Ciccorossi 12, Taglioli 9, Foschini 10, Giugni 15, Anconelli 8, Sternini, Brunelli, Marchini L1. Non entrati: Rambaldi L2, Raggi. Allenatori: De Leonibus e Velastri.

Classifica finale: Pietro Pezzi 43; Poggi 38; Bellaria 37; Forlimpopoli 26; Riccione 24; Zinella 23; Cesenatico 12; Sesto Imolese 11; Consar 2. Le prime tre classificate disputano i play-off, le ultime due retrocedono in serie D.