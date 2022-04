Volley serie C, la Pietro Pezzi prevale batte la Consar e si assicura il primo posto in classifica

La Pietro Pezzi si sbarazza con un nettissimo 3-0 del fanalino di coda Consar nella gara di sabato 2 aprile giocata al PalaCosta ed è certa del primo posto quando manca ancora una giornata al termine della stagione regolare. Il risultato della stracittadina non è mai stato in discussione grazie alla superiorità fisica e tecnica che i ragazzi di Velastri e De Leonibus hanno dimostrato nei confronti dei pur giovanissimi, ma troppo arrendevoli giovani portacolori del Consar.

Cerquetti in diagonale a Taglioli, Cardia e Gardini a schiacciare, Raggi e Giugni al centro, Marchini libero sono scesi in campo al fischio d’inizio, per avvicendarsi nel corso della gara con tutti gli iscritti a referto ad eccezione di Camerani tenuto a riposo. La Pietro Pezzi sabato affronterà Riccione in trasferta nell’ultimo turno del campionato e tornerà di scena a Ravenna sicuramente in almeno un’altra occasione, di sabato al Palacosta – inizio gara ore 18 (data da destinarsi) - dove ospiterà una tra le due prime classificate dei gironi A (Busseto) oppure B (Carpi).

Consar Ravenna - Pietro Pezzi Ravenna 0-3 (19-25, 18-25, 9-25)

Pietro Pezzi Ravenna: Anconelli 4, Cerquetti 2, Cardia 7, Sternini 5, Taglioli 9, Raggi 9 , Giugni 9, Marchini L1, Rambaldi L2, Brunelli 1, Gardini 5, Cicorossi 1, Foschini 1. N. e. Camerani. Allenatori: De Leonibus e Velastri.

Classifica: Pietro Pezzi 40; Poggi 35; Bellaria 34; Forlimpopoli 26; Riccione 24; Zinella° 17; Cesenatico° 12; Sesto Imolese* 11; Consar 2 (* una gara in più, ° una gara in meno).