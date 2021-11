Volley serie C, la Pietro Pezzi torna alla vittoria con un sonoro 3-0 al Sesto Imolese

Una determinata Pietro Pezzi batte nettamente Sesto Imolese 3-0 nella gara di sabato 20 novembre - 6^ giornata del girone di andata – riscattando nel miglior modo la battuta di arresto, la prima in stagione, rimediata nel turno scorso sul campo dell’ ambiziosa capolista Bellaria. Il risultato del match non è mai stato in discussione grazie alla superiorità fisica e tecnica dei padroni di casa, come dimostrano i parziali dei 3 set disputati, set dove solo nelle fasi iniziali i ravennati trovano un minimo di resistenza da parte imolese.

De Leonibus e Velastri scelgono di partire con Cerquetti in diagonale a Taglioli, Cardia e Sternini a schiacciare, Raggi e Giugni al centro, Marchini libero, che confermano per tutto l’incontro, incontro per il quale in meno di un'ora arriva l’epilogo. La Pietro Pezzi, che sabato 27 affronterà Cesenatico in trasferta, tornerà di scena a Ravenna sabato 4 dicembre, ore 18 al PalaCosta - gara valida per la giornata numero 8 - contro la matricola Forlimpopoli.

Pietro Pezzi Ravenna-Sesto Imolese 3-0 (25-16, 25-17, 25-12)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 4, Cardia 14, Sternini 3, Taglioli 19, Raggi 7, Giugni 8, Marchini L1. N.e. Rambaldi L2, Brunelli, Gardini, Cicorossi, Aldini, Foschini. Allenatori: De Leonibus e Velastri.

Classifica: Bellaria 17; Poggi* 13, Pietro Pezzi* 12, Riccione e Sesto Imolese 8, Forlimpopoli* 6, Zinella* e Cesenatico* 4, Consar* 0 (*gara da recuperare).