Volley serie C, Pietro Pezzi a tutto gas: batte Cesenatico e si conferma in vetta

Tutto facile per la Pietro Pezzi nella gara contro Cesenatico. La formazione rivierasca ospite al PalaCosta sabato - partita valida per la 16esima giornata - non ha impensierito i padroni di casa che hanno portato a casa l’incontro con il massimo scarto. I ravennati hanno iniziato l’incontro con Cerquetti in diagonale a Taglioli, Cardia e Gardini in posto 4, il baby Foschini e Giugni al centro e Marchini libero.

Nel corso del match spazio anche a Brunelli e Anconelli, oltre che a Camerani rivelatosi prezioso soprattutto nel secondo parziale, dove anche grazie alle sue giocate i ravennati portano a conclusione una bella rimonta che si traduce nella vittoria del set ai vantaggi.

Grazie a questi tre punti la Pietro Pezzi consolida la sua posizione di capolista nei confronti delle inseguitrici Bellaria, attardata ora di 5 punti e Paolo Poggi, distante 8 punti, pur con una gara da recuperare.

Prossimo impegno per la truppa di De Leonibus e Velastri, la gara esterna a Forlimpopoli in programma venerdì 4 marzo – giornata 17 - contro la quarta forza del campionato (nella gara di andata finì 3-0 con triplice 25-21 in favore dei ravennati). La Pietro Pezzi tonerà invece a calcare il PalaCosta sabato 13 marzo quando nel match-clou della giornata troverà di fronte a se i bolognesi della Paolo Poggi.

Pietro Pezzi Ravenna-Cesenatico 3-0 (25-12, 27-25, 25-15)

Pietro Pezzi Ravenna: Gardini 5, Cerquetti 1, Cardia 15, Taglioli 16, Foschini 3, Giugni 7, Camerani 4, Anconelli, Brunelli, Marchini L1. Non entrati: Rambaldi L2, Raggi, Ciccorossi, Sternini. Allenatori: De Leonibus e Velastri.

Classifica: Pietro Pezzi 30; Bellaria 25; Poggi* 22; Forlimpopoli* 18;Riccione* 17; Zinella 13; Sesto Imolese* e Cesenatico 8; Consar* 0 (*gara da recuperare).