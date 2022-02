Volley serie C, Pietro Pezzi padrona del campo nel big match con Bellaria

La Pietro Pezzi vince 3-0 lo scontro al vertice con Bellaria senza risentire dello stop forzato dei campionati dovuto al Covid e vola in solitaria in testa alla graduatoria. Prestazione veramente da incorniciare, quella sfoderata dai ravennati al PalaCosta nella gara di sabato 12 febbraio (da calendario corrispondente alla giornata 14, con le gare dal 10° al 13° turno ricalendarizzate al termine della stagione, ovvero dal 19 marzo in poi), che hanno mostrato una netta superiorità nei confronti della pur forte squadra ospite, durante tutto l’arco dell’incontro.

De Leonibus e Velastri danno fiducia all’alzatore Cerquetti in diagonale a Taglioli, Cardia ed il finalmente recuperato Gardini a schiacciare, Raggi e Giugni al centro e Marchini libero. Nel corso della partita breve apparizione per Ciccorossi e Camerani, quest’ultimo chiamato a schiacciare a terra la palla del match. La Pietro Pezzi, che sabato giocherà a Sesto Imolese, sarà di scena nuovamente a Ravenna sabato 26 febbraio, ore 18 al PalaCosta - gara valida per la 16°giornata - contro Cesenatico.

Pietro Pezzi Ravenna-Consar Ravenna 3-0 (25-8, 25-12, 25-13)

Pietro Pezzi Ravenna: Gardini 8, Cerquetti 3, Cardia 15, Ciccorossi, Taglioli 18, Raggi 7, Giugni 6, Camerani 1, Marchini L1. N.e. Rambaldi L2, Sternini, Anconelli, Brunelli, Foschini. Allenatori: De Leonibus e Velastri.