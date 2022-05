Volley serie C, playoff: la Pietro Pezzi parte col piede giusto

Pietro Pezzi sugli scudi nella gara casalinga contro Carpi valida come 2° giornata del turno di finale playoff, giocata sabato 30 aprile al PalaCosta davanti al pubblico delle grandi occasioni. La squadra ravennate si è trovata di fronte un avversario combattivo e grintoso – il team carpigiano ha guadagnato l’accesso alla finale grazie al primo posto ottenuto nel girone B – ed ha dovuto ricorrere ad una delle migliori prestazioni della stagione per portare a casa il match 3-1.

Questo il sestetto proposto da De Leonibus e Velastri per iniziare l’incontro: Cerquetti con Taglioli opposto, Giugni e Raggi al centro, Cardia e Gardini a schiacciare, Marchini libero.

Ad eccezione del secondo parziale, durante il quale i padroni di casa hanno accusato un passaggio a vuoto, le restanti frazioni sono state equilibrate ed avvincenti, con la Pietro Pezzi più concreta degli ospiti nei momenti cruciali e capace di produrre l’allungo vincente nelle fasi finali dei set.

Grazie alla vittoria riportata dai ravennati ai danni degli emiliani, la sfida di sabato prossimo in provincia di Parma assume i tratti di uno spareggio a tutti gli effetti, perché la vincente tra Busseto (1° class. nel girone A a punteggio pieno e solo 5 set subiti fino ad ora, dunque con i favori del pronostico dovuti peraltro anche al fattore campo) e Pietro Pezzi sarà direttamente promossa in serie B.

Per Carpi, squadra perdente tra Busseto e Pietro Pezzi e squadre vincenti le due gare di qualificazione, in programma semifinali e finale con in palio ancora un posto in serie B.

Pietro Pezzi Ravenna-Carpi 3-1

Pietro Pezzi Ravenna: Gardini 3, Cerquetti, Cardia 13, Taglioli 24, Raggi 13, Foschini, Giugni 12, Anconelli 1, Sternini, Brunelli, Rizzi 6, Marchini L1. Non entrati: Rambaldi L2 e Aldini. Allenatori: De Leonibus e Velastri.

Playoff - finale (girone solo andata, prima class. promossa in serie B)

1° giornata Carpi-Busseto 1-3 (25-22, 21-25, 23-25, 19-25)

2° giornata Pietro-Carpi 3-1 (25-20, 14-25, 25-22, 25-20)

3° giornata Busseto-Pietro Pezzi (sabato 7 maggio, ore 17,30 a Busseto)



Playoff – qualificazioni

Crevavolley Bo-Baganzola Pr 3-0 (ritorno venerdì 6/5)

Hipix Mo-Poggi Bo 0-3 (ritorno sabato 7/5)