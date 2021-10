Volley serie C, sconfitta all'esordio per la Tecnoprotezione Faenza: vince il Russi

La Tecnoprotezione FAenza si presenta al via del campionato di Serie C di volley reduce da un buon secondo posto nel torneo di Imola, ma si trova di fronte a una squadra solida ed esperta come il Russi. Il risultato finale è 1-3 in favore del Russi (25-16; 17-25; 24-26; 13-25).

“Mi dispiace per l’ultimo set - afferma Casadei alla fine della partita -, perché quell’atteggiamento non fa parte della mia pallavolo e perché è un difetto che cerchiamo di cancellare, ma probabilmente non ci siamo ancora riusciti. Io mi tengo stretto ciò che di buono ho visto per tutta la partita: due ragazze del 2003, Solaroli e Scardovi che hanno sorretto col loro gioco la squadra per tutta la partita, almeno fino a quando c’è stata. Poi ovviamente torneremo a lavorare sulle nostre mancanze per migliorare”.

Nel prossimo turno la Tecnoprotezione giocherà sabato 23 ottobre alle 17.30 in casa della Liverani Involley Lugo.