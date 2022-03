Volley serie C, un'altra rimonta vincente per la Pietro Pezzi: battuta la Zinella al tie-break

Arriva al termine di una gara combattutissima il decimo sigillo consecutivo par la Pietro Pezzi. Nella giovanissima compagine della Zinella Bologna, la formazione di Ravenna ha infatti trovato veramente un osso duro, dovendo dar fondo a tutte le proprie energie per uscire vittoriosa dal match andato in scena lo scorso sabato 19 marzo – giornata 10 “da calendario”, ma di fatto il 15esimo turno – al PalaCosta, davanti ad un folto pubblico. Grazie al 3-2 sui felsinei, la Pietro Pezzi mantiene un buon margine di sicurezza nei confronti delle inseguitrici Paolo Poggi e Bellaria; e “vede” la certezza matematica del primo posto distante 4 punti, con ancora due gare da giocare a disposizione.

Velastri e De Leonibus scelgono questo sestetto al fischio di avvio della partita: Cerquetti alzatore in diagonale all’opposto Taglioli, Foschini e Raggi al centro, Cardia e Gardini ricevitori/attaccanti, Marchini libero; partita che sulla carta avrebbe dovuto essere abbastanza agevole per i padroni di casa, ma che invece vede gli ospiti, con piglio incredibile e grande combattività, condurre per due volte nel computo set ed avanti di 4 punti nella seconda parte della quarta frazione. Ad un passo dal baratro arriva la reazione dei ravennati che riordinano le idee, diminuiscono il numero di errori e sulle ali dell’entusiasmo per la rimonta vincente del 4° parziale, si aggiudicano con facilità anche il set di spareggio.

Dopo aver osservato il turno di riposo, la Pietro Pezzi tornerà a giocare al PalaCosta, ospite del fanalino di coda Consar Ravenna, sabato 2 aprile con inizio alle 20.30 (gara compresa nel quadro della penultima giornata). All’andata fu la squadra di capitan Cerquetti ad avere la meglio con un facile 3-0.

Pietro Pezzi Ravenna-Zinella Bologna 3-2 (23-25, 25-14, 22-25, 25-19, 15-8)

Pietro Pezzi Ravenna: Gardini 12, Sternini 1, Cerquetti 3, Cardia 15, Ciccorossi, Taglioli 27, Foschini 5, Raggi 9, Giugni 5, Camerani 2, Anconelli, Brunelli, Marchini L1. Non entrato: Rambaldi L2. Allenatori: De Leonibus e Velastri.