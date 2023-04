Volley serie D, doppia sconfitta per le squadre faentine: sorridono Ravenna e Forlì

Fine settimana negativo per le squadre di Faenza: perdono Fenix e Tecnoprotezione. Per il settore femminile, la Fenix perde in casa della capolista Portuali Ravenna, ma nonostante il punteggio finale gioca una buona partita mostrando buoni passi avanti e dando segnali di crescita. Un ottimo viatico in vista del finale di stagione.

“Abbiamo giocato contro la squadra prima in classifica che non ha ancora perso una partita e che sta meritatamente vincendo il campionato – afferma coach Loris Polo -. La loro esperienza ha fatto spesso la differenza, ma abbiamo comunque giocato una buona partita. I primi due set sono stati abbastanza simili e in entrambi non abbiamo fatto male, nonostante i parziali possano far pensare al contrario: purtroppo abbiamo pagato caro gli errori commessi".

"Abbiamo sempre comunque dato l’impressione di essere in partita e questo si è visto nel terzo set che abbiamo vinto. Anche il quarto è stato combattuto, ma nel finale la loro esperienza è stata decisiva - prosegue il coach - Sono soddisfatto della prestazione anche perché ancora una volta non eravamo al completo. Ora dobbiamo lavorare per capire che da adesso in poi saranno i piccoli episodi a fare la differenza e dobbiamo essere bravi a limare i nostri difetti”.

Il campionato si ferma per la sosta pasquale poi la Fenix osserverà un turno di riposo e ritornerà in campo sabato 22 aprile alle 18 in casa dell’Unica Volley Rimini nella terzultima giornata di campionato.

Portuali Ravenna 3 - Fenix Faenza 1 (25-15; 25-14; 22-25; 25-22)

FAENZA: Benedetti 7, Dall’oppio 17, Melandri 2, Rossi ne, Zoli 1, Rosetti (L1), Lazzarini ne, Valgimigli né, Enabulele 7, Gallegati 6, Ramponi 18, Berlini (L2). All.: Polo

Sconfitta anche la Tecnoprotezione che chiude la stagione regolare al penultimo posto, perdendo 0-3 in casa del Forlì Volley, vincitrice del campionato. Dal 15 aprile partiranno i play out che vedranno i faentini inseriti in un girone da quattro squadre dove al termine degli incontri di andata e ritorno (6 in totale) le ultime due retrocederanno in Prima Divisione.

La partita si mostra difficile fin dal primo punto dove i padroni di casa dettano il ritmo che i faentini non riescono a reggere cedendo facilmente il set. Nel secondo c’è una reazione, ma non basta per cambiare l’inerzia. Il terzo set è invece la copia del primo. La Tecnoprotezione non ha giocato una buona partita commettendo troppi errori e ora devono cambiare marcia nei play out.

Forlì Volley 3 - Tecnoprotezione Faenza 0 (25-10; 25-15; 25-10)

FAENZA: Laghi 2, Pierini, Moschini 3, Alpi 1, Balducci 3,

Rezende Dos Santos 3, Serafini, Orlandi, Dalmonte 1, Vignali 4, Babini 5, Passanti (L). All.: Raggi