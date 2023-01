Volley serie D, la Fenix Faenza chiude il girone di andata al quarto posto

Si chiude nel migliore dei modi il girone d’andata della Fenix, con la netta vittoria per 3-0 contro il Longiano Volley che vale il quarto posto solitario. Un match giocato molto bene come sottolinea anche coach Loris Polo. “Probabilmente abbiamo giocato la migliore partita della stagione - afferma l’allenatore – perché contro una squadra appaiata a noi in classifica abbiamo vinto 3-0 un match che non è mai stato in discussione e dove tutti i parziali sono stati netti. Per la prima volta ho avuto la sensazione di continuità e di forza della mia squadra sia per individualità che per collettivo e anche le piccole pause che è lecito prendersi sono state affrontate con maturità. Sono davvero soddisfatto. Il bilancio della prima parte di stagione è oltre le più rosee aspettative: abbiamo vinto tante partite, siamo cresciuti molto e questo atteggiamento che abbiamo costruito settimana dopo settimana mi lascia ben sperare per il futuro. Ora viene il difficile perché confermarsi non è semplice e quindi dovremo lavorare ancora di più per riuscirci”.

Il campionato di serie D si ferma per una settimana. La Fenix ritornerà in campo venerdì 3 marzo alle 20 in casa del Mosaico Ravenna.

Fenix Faenza-Longiano Volley 3-0 (25-20; 25-16; 25-17)

FAENZA: Benedetti 6 Melandri 5 Rossi 11 Enabulele 15 Gallegati 6 Ramponi 10 Rosetti (L1), Cavina (L2), Gambi ne Ciavarra ne Bartoli ne Dall’Oppio ne Zoli ne Valgimigli ne. All.: Polo

Classifica: Portuali Ravenna 34; Figurella Rimini Volley 29; Fulgur Bagnacavallo 28; Fenix Faenza 25; Junior Coriano 23; Idea Volley Santarcangelo 22; Longiano Volley 20; Unica Volley Rimini 18; Titanservices San Marino 10; Stella Rimini 9; Vtr Pallavolo Viserba e Mosaico Ravenna 8; Libertas Volley Forlì 0.

Serie D maschile

La Tecnoprotezione esce dal campo di Argenta con un punto e con l’amaro in bocca per non aver fatto bottino pieno. Con maggiore attenzione infatti i faentini avrebbero potuto conquistare l’intera posta. La partita inizia bene per la squadra di coach Raggi che con un buon ritmo di gara e pochissimi errori vincono il primo set 25-20. Il vantaggio porta la Tecnoprotezione ad abbassare il ritmo, tanto che nel secondo set non c'è storia e i padroni di casa vincono 25-13. Il terzo e il quarto periodo sono simili e ne viene vinto uno per parte: si procede punto a punto e gli errori determinano l'assegnazione dei set. Nel tie-break la Tecnoprotezione parte male poi recupera, ma nonostante lo sprint finale non riesce a vincere il set.

Il campionato di serie D si ferma per una settimana. La Tecnoprotezione ritornerà in campo giovedì 2 febbraio in casa con il Sesto Imolese, gara che si giocherà alle 21.

Argenta Volley-Tecnoprotezione Faenza 3-2 (20-25; 25-13; 25-22; 21-25; 15-13)

FAENZA: Laghi 5, Orlandi 5, Moschini 1, Vignali, Pierini, Alpi 6, Balducci 12, Rezende Dos Santos, Serafini 1, Randi 11, Dalmonte 5, Passanti (L). All.: Raggi

Classifica: Forlì Volley* 31; Sesto Imolese e Pietro Pezzi Ravenna 27; Orbite Ravenna 21; Facile Volley 19; Budrio e Portomaggiore 17; Rainbow Forlimpopoli* 11; Tecnoprotezione e Argenta Volley 9; Pallavolo Bologna 7. * ha riposato.