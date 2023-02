Volley serie D, la Fenix perde il match contro l’Emanuel Volley Rimini

La Fenix perde 2-3 il big match contro l’Emanuel Volley Rimini, che grazie a questo successo si porta ad un solo punto dalle faentine, ancora seconde della classe. Per la squadra di coach Manca questa è la prima sconfitta casalinga della stagione. Il match non delude le attese ed è infatti sempre molto combattuto. Il primo set se lo aggiudicano le ospiti 25-22 poi la Fenix ha una grande reazione e impatta il match vincendo la seconda frazione 25-16. Più che equilibrati sono gli ultimi due set, vinti entrambi da Rimini. Nel terzo l’Emanuel Volley si aggiudica una lunga battaglia 28-26, mentre nel quarto sono le faentine a meritarsi gli applausi, brave a recuperare lo svantaggio fino al 24-24, cedendo però nelle battute finali. Rimini chiude così i conti sul 26-24 e passa 3-1 al PalaBubani.

“Purtroppo sono mancate l’esperienza e la capacità di non sbagliare i palloni decisivi – sottolinea coach Angelo Manca -. Rimini invece è stata molto brava a restare concentrata e a sfruttare bene i momenti importanti della partita, attaccando e difendendo con ordine. La loro ricezione ci ha spesso messo in difficoltà ed inoltre non siamo riusciti a limitare il loro centrale e il loro opposto che sono stati determinanti. Nonostante tutto comunque il terzo o il quarto set lo avremmo potuto vincere andando così al tie break, ma è mancata la giocata giusta nel momento chiave probabilmente perché siamo una squadra giovane".



Fenix Faenza 2

Emanuel Volley Rimini 3

(22-25; 25-16; 26-28; 24-26)



FAENZA: Alberti 11, Goni ne, Bertoni 8, Solaroli 15, Gorini 2, Scardovi 2, Betti 4, Emiliani 2, Baldani 7, Spada 14, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli ne, Maines 2. All.: Manca

RIMINI: Catalano, Del Rosso, Fabbri (L2), Fiorucci ne, Forlani (L1), Magi 2, Marconato 8, Moras ne, Morelli 18, Morettini 9, Orsi 12, Pasolini, Sangoi 7. All.: Bazzocchi

ARBITRI: Comandini - Crescentini

NOTE. Punti in battuta: FA: 7, RN: 7; Errori in battuta: FA: 13, RN: 11; Muri: FA: 9, RN: 5.