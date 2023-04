Volley serie D maschile, playout: la Tecnoprotezione ok in casa dell’Yz Bologna

Iniziano nel migliore dei modi i playout per la Tecnoprotezione. I faentini esordiscono con una vittoria per 3-1 in casa dell’Yz Volley Bologna, portandosi in vetta al girone insieme all’Opem Audax Parma. Il match è sempre punto, con la Tecnoprotezione che è brava a mantenere sempre lucidità vincendo il primo set e perdendo di poco il secondo.

Nel terzo i faentini riescono ad avanzare subito, ottenendo un buon parziale poi un momento di calo porta i padroni di casa al recupero, ma la Tecnoprotezione vince la frazione ai vantaggi. Il quarto set è abbastanza a senso unico per la squadra di coach Raggi che se lo aggiudica 25-20. Ora per la Tecnoprotezione ci saranno tre partite casalinghe a cominciare da quella di giovedì alle 21 contro l’Opem Audax Parma.

Questa la classifica dopo la prima giornata (retrocede l’ultima classificata e la peggior terza dei quattro gironi secondo la classifica avulsa): Tecnoprotezione e Opem Audax Parma 3 Yz Bologna e Marking Products Artiglio Modena 0.

Queste le altre gare dei play out della Tecnoprotezione: giovedì 27 aprile ore 21 contro Artiglio Modena, il 4 maggio alle 21 contro la YZ Volley Bologna, mercoledì 10 maggio alle 21 contro l'Opem Audax Parma e venerdì 19 maggio alle 21.30 contro l'Artiglio Modena.

SERIE D FEMMINILE - In questo turno di campionato la Fenix ha riposato e ritornerà in campo sabato 22 aprile alle 18 in casa dell’Unica Volley Rimini nella terzultima giornata di campionato.

TABELLINO

Yz Volley Bologna 1 Tecnoprotezione Faenza 3 (23-25; 25-23; 26-28; 20-25)

FAENZA: Pierini 17, Moschini 7, Alpi 10, Balducci 6, Cani, Serafini ne, Orlandi 6, Dalmonte 5, Vignali 15, Babini, Fortunato ne, Passanti (L). All.: Raggi