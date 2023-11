Volley serie D, sconfitta casalinga per la Fenix Energia

In serie D sconfitta casalinga per la Fenix Energia, caduta 1-3 contro la Benedetto Volley Ferrara. “È stata una partita strana – commenta coach Loris Polo – che comunque avevamo preparata bene. Sapevamo che avremmo dovuto giocare in maniera differente rispetto al solito, perché il nostro avversario aveva uno stile di gioco non simile a quello delle altre squadre e lo abbiamo fatto soltanto nella prima frazione di gara".

"Il nostro primo set è stato infatti quasi perfetto poi siamo calati notevolmente, sbagliando le stesse cose che in precedenza ci erano riuscite molto bene. Alla fine ha vinto la squadra che ci ha creduto di più, e mi dispiace che ancora una volta non siamo stati noi ad avere quell’atteggiamento e quella voglia di vincere. È un peccato, perché ci alleniamo tanto e bene e dunque dobbiamo cambiare mentalità per vincere questo tipo di partite”, conclude.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 2 dicembre alle 18 in casa della Smart Volley Ferrara.