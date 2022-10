Volley serie D, vittorie per Fenix e Tecnoprotezione

Seconda vittoria consecutiva per la Fenix, corsara sul campo della Vtr Mar Pallavolo Viserba per 3-1. Le faentine giocano un match positivo contro una squadra giovane ma di qualità, mostrando un buon atteggiamento nonostante non abbiano avuto continuità nell’arco dei quatto set. “Stiamo crescendo e anche questa partita lo ha confermato – sottolinea coach Loris

Polo -. Nel primo set la squadra è stata molto determinata vincendolo 25-15 poi Viserba è cresciuta e noi abbiamo commesso l’errore di adeguarci ai suoi ritmi: una situazione che ha permesso loro di vincere il secondo periodo con grande merito. La reazione però non è mancata ed infatti ci siamo aggiudicati gli ultimi due set lottando e mostrando quell’atteggiamento che era mancato nel secondo. Le ragazze mi hanno dato buone risposte, ma devono capire che le partite non durano solo un set e mezzo e quindi serve concentrazione e attenzione per tutta la partita. Stiamo comunque lavorando sulla strada giusta e ne sono molto contento”. Nel prossimo turno la Fenix ospiterà la Fulgur Bagnacavallo sabato alle 20.30 alla Cavallerizza.

Classifica: Fenix Faenza, Portuali Ravenna e Fulgur Bagnacavallo 6; Stella Rimini*, Junior Coriano*, Longiano Volley, Unica Volley Rimini e Figurella Rimini Volley 3 Fulgur Bagnacavallo; Idea Volley Santarcangelo°, Teodora Settore Giovanile Ravenna, Vtr Pallavolo Viserba, Titanservices San Marino° e Liberta Volley Forlì 0 (hanno riposato Stella Rimini)

SERIE D MASCHILE - Prima gara casalinga del campionato e prima vittoria per la Tecnoprotezione. I faentini superano 3-0 l’Argenta Volley grazie ad un ottimo gioco di squadra e alla maggiore precisione in battuta e a muro rispetto agli avversari. Buona la prestazione di Dalmonte (prima partita da banda titolare in D dopo l'anno da libero dello scorso campionato) e di Babini, centrale esperto e molto efficace. Nel prossimo turno la Tecnoprotezione giocherà sabato alle 20 in casa della Sesto

Imolese. Classifica: Pietro Pezzi Junior Ravenna e Sesto Imolese 6; Tecnoprotezione, Facile Volley Forlì, Forlì Volley*, Portomaggiore, Orbite Ravenna e Pallavolo Budrio 3; Pallavolo Bologna, Argenta Volley e Rainbow Forlimpopoli 0.

Tecnoprotezione Faenza 3 Argenta Volley 0 (25-22; 25-23; 25-20)

FAENZA: Alpi 5, Laghi, Orlandi 3, Moschini 11, Balducci ne, Dalmonte 5, Vignali ne, Randi 13, Pierini, Babini 10, Serafini ne, Passanti (L). All.: Raggi

Vtr Mar Pallavolo Viserba 1 Fenix 3 (15-25; 27-25; 20-25; 24-26)

FAENZA: Benedetti 8 Dall’oppio 5 Melandri 2 Zoli 8 Tamburini 4 Enabulele 11 Gallegati 5 Ramponi 10 Rosetti (L1), Bartoli (L2), Gambic ne, Ciavarracne, Rossi ne, Valgimigli ne. All.: Polo