Volley, una Pietro Pezzi in grande giornata coglie tre punti contro San Martino in Rio

E’ con una delle migliori prestazioni della stagione che la Pietro Pezzi prevale 3-1 sul San Martino in Rio nella gara giocata sabato scorso al PalaCosta, gara inserita nel quadro della seconda giornata di ritorno – all’andata i ravennati erano stati sconfitti con identico punteggio – e gara che Cerquetti e compagni erano in qualche modo obbligati a vincere per continuare la loro rincorsa verso la salvezza.

Cerquetti in diagonale a Taglioli, Cardia e Tapparo a schiacciare, Raggi e Giugni al centro, Marchini libero è la formazione che scelgono i tecnici Velastri e De Leonibus per iniziare la contesa, per poi concedere brevi apparizioni a Ciccorossi e Camerani. La partita è stata caratterizzata da tanti scambi combattuti e da un grande equilibrio, con tre parziali su quattro terminati col minimo scarto, equilibrio che si interrompe solo nel terzo set grazie ad una bella accelerazione dei padroni di casa che si impongono 25-14.

Bravi i ragazzi della Pietro Pezzi a non disunirsi dopo aver perso il set di apertura, ma soprattutto bravi a mantenere i nervi saldi nei momenti decisivi, leggasi finali del secondo e quarto parziale. Il prossimo turno vedrà la Pietro Pezzi ancora impegnata sul campo di casa contro Forlì; all’andata finì 3-1 per i forlivesi. Teatro del derby romagnolo sarà il Palacosta, gara in calendario domenica 19 con inizio alle ore 17.

Pietro Pezzi Ravenna-San Martino in Rio 3-1 (23-25, 30-28, 25-14, 25-23)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 2, Taglioli 25, Cardia 15, Tapparo 19, Raggi 7, Giugni 10, Cicorossi, Camerani, Marchini L1. Gardini (L2), Minniti, Anconelli e Brunelli n.e. Allenatori Velastri e De Leonibus.