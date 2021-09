Volley, una squadra per ricordare il poliziotto Pietro Pezzi

Sabato, nei giardini del ristorante Classensis, è stata presentata alla cittadinanza la squadra di pallavolo maschile 'Pietro Pezzi Ravenna', che parteciperà al prossimo campionato 2021/22 di serie C. All’evento, organizzato dalla società sportiva ravennate, ha preso parte il Questore di Ravenna Giuseppina Stellino, che ha espresso il suo plauso per l’iniziativa sportiva, unica nel suo genere, che mantiene vivo il ricordo di un appartenente alla Polizia di Stato vittima del dovere. Da parte del Questore, a nome di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, l’augurio ai giocatori, allo staff tecnico e ai dirigenti della Pietro Pezzi, per un campionato e un percorso sportivo colmi di risultati positivi.