Volley, un venerdì sera amaro per la Fenix. Match sottotono sul campo di Forlimpopoli

Venerdì sera amaro per la Fenix, sconfitta 3-0 in trasferta dal Rainbow Forlimpopoli. Un ko che potrebbe sancire il terzo posto matematico a due giornate dal termine della stagione regolare se l’Emanuel Riviera Rimini dovesse battere il Flamigni Panettoni Forlì sabato 18 marzo. In quel caso le riminesi guadagnerebbero sette punti di vantaggio e diventerebbero irraggiungibili. Gli ultimi due turni di campionato serviranno comunque alla squadra di coach Manca per preparare al meglio i play off che partiranno il 15 aprile.

La Fenix gioca un buon primo set terminato 25-21 per le padrone di casa poi crolla nel secondo, perso con un eloquente 10-25. Le faentine rialzano la testa nel terzo riuscendo a recuperare uno svantaggio di qualche punto per poi fallire due volte il set point ai vantaggi. Ad avere la meglio è ancora il Rainbow che chiude i conti sul 28-26 conquistando l’intera posta.

“Abbiamo giocato una partita decisamente sottotono – sentenzia coach Angelo Manca – mentre Forlimpopoli ha interpretato bene la gara. È stata una prestazione davvero brutta e da dimenticare velocemente per ritornare ad allenarci con serenità in vista dei prossimi impegni”.

Nel prossimo turno, che sarà il penultimo di stagione regolare, la Fenix riceverà sabato 25 marzo alle 17 la GUT Chemical Bellaria.

Tabellino

Rainbow Forlimpopoli 3

Fenix Faenza 0

(25-21; 25-10; 28-26)

FORLIMPOPOLI: Chiericati 3, Fabbri 7, Morelli 18, Ravaioli, Romagnoli 2, Rossi 15, Santinelli 1, Toresi 3, Vergalli (L2), Zanetti 1, Zuffi (L1). All.: Brunetti

FAENZA: Alberti 14, Bertoni 11, Solaroli ne, Gorini 1, Scardovi ne, Betti 7, Emiliani, Baldani 4, Spada 8, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli, Maines 1. All.: Manca

ARBITRI: Morini - Ravaioli

NOTE. Punti in battuta: FO: 8; FA: 4; Errori in battuta: FO: 5; FA: 8; Muri: FO: 10; FA: 2