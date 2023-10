Volley, weekend nel segno dell'inclusione con il torneo 'Oltre la siepe'

E’ in programma nel fine settimana, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 ottobre, la 17esima edizione di “Oltre la siepe”, il torneo di pallavolo per disabili intellettivo-relazionali, organizzato dal comitato territoriale CSI di Ravenna-Lugo.

Nato nel 2005 come quadrangolare natalizio tra compagini formate da due atleti disabili e due normodotati, con il nome di “Oltre la siepe dell’indifferenza”, il torneo ha assunto l’attuale denominazione nel 2010, in occasione della sesta edizione, quando il numero dei partecipanti ha cominciato a crescere. Nel 2017, poi, è arrivata la collaborazione con la Fisdir (Federazione italiana sport disabili intellettivo relazionali), in virtù della quale “Oltre la siepe” è valida anche come campionato italiano CSI-Fisdir.

Nei due impianti di gara, le palestre della scuola elementare Moretti di Punta Marina e della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Lido Adriano si cimenteranno dodici squadre (cinque in più rispetto alla precedente edizione) provenienti da sei regioni italiane e sette province. Eguagliato il record di partecipazione stabilito nel 2019.

Occhi puntati sulla So Sport di Urbino, vincitrice delle ultime due edizioni e tra le più titolate di questa manifestazione considerando anche i titoli vinti nel 2013 e 2014, i tre secondi e i quattro terzi posti. Ravenna sarà rappresentata dall’Oratorio Murialdo, team composto da atleti tra i 30 e 58 anni, che una volta a settimana, guidati dall’allenatrice Virginia Rotondo, si allenano nella palestra della parrocchia di San Paolo.

Le partite inizieranno sabato 28 alle 10 alla palestra di Punta Marina, per proseguire dopo pranzo alle 14 anche a Lido Adriano dove saranno allestiti due campi di pallavolo. La mattinata di domenica 29 è dedicata alle finali, in base al piazzamento nei gironi, che si svolgeranno nei due impianti dalle 8.30 alle 12.30. Al termine, le premiazioni a Punta Marina dove poi alle squadre partecipanti e ai loro accompagnatori sarà offerto il pranzo dalla Pro loco. La manifestazione gode, anche quest’anno, del prezioso e indispensabile sostegno economico della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.