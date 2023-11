Zero vittorie e -14 punti rispetto a un anno fa: il difficile campionato del Mosaico Ravenna

Le premesse estive erano sicuramente diverse e nessuno avrebbe immaginato che nel giro di pochi mesi la situazione sarebbe stata quella attuale. Il Mosaico Ravenna deve fare i conti con una classifica al limite del preoccupante nel girone C della Serie B1 di volley femminile. Le ragazze di coach Barbolini sono penultime con 4 punti all’attivo e soprattutto non sono ancora riuscite a vincere una gara dopo 8 match disputati. I quattro tie-break testimoniano come ci siano andate molto vicine, però i numeri raccontano di una mini-crisi che viene affrontata senza isterismi ma che non può neanche essere ignorata.

Il ds Ricci era stato ottimista in occasione della presentazione del nuovo allenatore: ”L’esperienza di Enrico Barbolini sarà il valore aggiunto per affrontare la Serie B1 con la massima tranquillità”. La differenza rispetto allo scorso anno è evidente: dopo otto gare del campionato 2022-2023, infatti, Ravenna aveva 18 punti (sui 24 disponibili) e lottava per le posizioni di vertice, tanto da far sognare la disputa dei play-off promozione. Ora ci si trova invece di fronte alla situazione opposta e il roster ha perso una delle alzatrici, Clara Venco, che si è trasferita alla Futura Giovani Busto Arsizio in A2.

L’esordio con Imola è stato tutto sommato convincente, con i primi due set vinti al PalaRuscello e poi la sconfitta al tie-break. Anche nella seconda giornata il set corto è stato deludente per il Mosaico, nuovamente in vantaggio di due parziali e poi rimontata in casa. Contro Ozzano e Forlì non è stato racimolato neanche un punto, mentre a Genova è arrivato un 2-3 pirotecnico.

Dopo aver perso con Campagnola e Sassuolo, anche nel weekend appena trascorso la fortuna non ha sorriso alle romagnole. Modena ha infatti espugnato il PalaCosta, nonostante la doppia rimonta ravvenate interrotta sul più bello. Il prossimo incontro non promette nulla di buono, con la trasferta sul campo della capolista “virtuale” Rubiera che dovrà essere affrontata con la massima concentrazione. Anche la sfida successiva, contro l’altra formazione di vertice del girone, il MioVolley, non è affatto semplice. Bisognerà attendere il 16 dicembre per il match interno contro la VAP Piacenza (ultima in classifica con 0 punti) per cercare di conquistare il risultato tanto atteso, nella speranza che non sia troppo tardi per far partire una complicata corsa salvezza.