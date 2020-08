Basket, l'OraSì completa il roster con il giovane Galdiolo

È Nicolò Galdiolo, lungo di 204 cm, l’ultimo tassello della nuova OraSì per la stagione 2020-21.Nato il 5 ottobre 2002 a Mirano (Ve) è cresciuto cestisticamente nel Martellago, per poi passare alle giovanili del Leoncino dove ha giocato con l’Under 16 e l’Under 18. Nella stagione 2018/19 è stato anche aggregato alla prima squadra del Basket Mestre che militava in serie C Gold.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.