Aiutavano i clan investendo per loro i soldi della camorra: sequestro da 100 milioni - VIDEO

Facevano investimenti immobiliari anche a Ravenna, pur dichiarando di non percepire alcun reddito. Per questo i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna - insieme al Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (Scico) e con il supporto dei militari in forza ai Comandi Provinciali di Napoli, Caserta, Benevento e Cosenza, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Napoli - hanno confiscato un ingente patrimonio di società operanti nei settori dell’edilizia e immobiliare, per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro. I beni sottoposti a vincolo sono risultati nella disponibilità di due imprenditori di origine campana, condannati in via definita, a vario titolo, per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo camorristico e trasferimento fraudolento di valori anche aggravato dal cosiddetto “metodo mafioso”.