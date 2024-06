Al via terza edizione del Festival di Lido di Classe - VIDEO

Con l'arrivo della tanto attesa stagione estiva, torna il Festival di Lido di Classe con la sua terza edizione: dal 28 giugno al 31 agosto l'ormai tradizionale kermesse serale animerà la località balneare ravennate anche dai forlivesi. La rassegna estiva di spettacolo e intrattenimento quest'anno si contraddistingue per la parola "resilienza". In un'estate caratterizzata da tante incertezze, il festival vuole rappresentare infatti la capacità di resistere e sopravvivere, nonostante le sfide che sta affrontando Lido di Classe.

Le complessità legate alla questione delle concessioni balneari, ancora irrisolta nel nostro Paese, unitamente ai lavori di ripristino di viale Caboto attesi da tanti anni, che si sono però prolungati fino a inizio estate, potevano rappresentare validi motivi per sospendere il Festival anche solo per un anno. Tuttavia, albergatori, bagnini e il comitato cittadino hanno deciso di dare un segnale di continuità e speranza, mantenendo vivo il Festival, seppur in forma lievemente ridotta, per allietare le serate dei turisti e degli ospiti del Lido di Classe con spettacoli pensati appositamente per diversi target di pubblico: adulti, bambini, famiglie, ecc.

Alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2024, che si è tenuta mercoledì 19 giugno a Lido di Classe, hanno preso parte: Cristina Garoia, Presidente Comitato Cittadino LdC; Giovanna Paganelli, Presidente Associazione Albergatori LdC, Edera Fusconi, Presidente Circoscrizione Castiglione di Ravenna; Andrea Sansovini, Direttore artistico del Festival di LdC; Marco Viroli, giornalista e presentatore delle serate.

Il programma 2024 si presenta ricco di appuntamenti che accenderanno i riflettori sul palco di Largo Caboto, dove per due mesi si avvicenderanno artisti, musicisti, comici ed eventi per bambini. Quest'anno il Festival ospiterà gli spettacoli dei burattini del Teatro di Figura Bergamasco, che in questa edizione è stato integrato nella rassegna.

Per le famiglie l'offerta d'intrattenimento è stata rafforzata con quattro spettacoli di teatro per ragazzi: "Mi ha portato la cicogna", "Il volo delle rondini", "La gazza ladra" e "Il mago Gorini". Inoltre, il programma 2024 propone due serate di comicità romagnola con Enrico Zambianchi, insieme allo stravagante trio Lucchi e Lanzoni, e per la prima volta, Giampiero Pizzol con Fra Godenzo da Montecucco.

Come da tradizione le serate del sabato saranno dedicate alla musica con alcune tra le migliori band del territorio protagoniste sul palco di Largo Caboto: Magic Queen, Drama, Power Band Mama Soul. Non mancheranno poi i tradizionali fuochi d'artificio del 10 agosto, in collaborazione con il comitato cittadino di Lido di Savio, accompagnati dalla musica romagnola di Claudio di Romagna.

Ultimo ma non ultimo il Festival Busker, che quest'anno torna e si arricchisce di artisti nazionali e internazionali. Il 29 giugno e il 31 agosto, l'apertura e la chiusura della manifestazione saranno segnate da due appuntamenti imperdibili dedicati agli artisti di strada. Per due serate Largo Caboto si trasformerà nel "viale dei sogni" con performance di fuoco, giocoleria, equilibrismo, musica, teatro di strada, illusionismo e magia. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30 e (tranne gli spettacoli di burattini) saranno a ingresso gratuito.

Il Festival di Lido di Classe nasce dalla voglia di rinnovare l’offerta di intrattenimento sia per i residenti sia per i turisti, dando loro la possibilità di godersi la piccola e ridente località marina in maniera divertente e spensierata, senza per forza dover dirigersi altrove.

Invitiamo perciò tutti a partecipare a questa celebrazione di resilienza, arte, intrattenimento e comunità, per vivere insieme un'estate indimenticabile a Lido di Classe.