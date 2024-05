Le grida d'aiuto, l'acqua impetuosa, la paura e la rabbia: in un video la tragedia dell'alluvione di un anno fa

Le grida di aiuto sui tetti che squarciano il buio di una notte piovosa come non mai. Il rumore frastornante dell'acqua impetuosa, che trascina via con sé ogni cosa che tocca. Le sirene, i lampeggianti, gli allarmi incessanti, le indicazioni urlate nei megafoni. "Restate ai piani alti". "Se necessario, salite sui tetti". Gli elicotteri in volo sulle case. L'odore nauseabondo di acqua stagnante. Il fango che ricopre tutto senza pietà. I sacchi di sabbia come ultimo disperato tentativo di frenare quell'onda indomabile. Le auto che galleggiano per le strade rimbalzando l'una contro l'altra. Gli animali terrorizzati arrampicati sugli alberi. Le case distrutte. I risparmi e i ricordi di una vita in mezzo alla strada. La devastazione più totale.

E poi l'incredulità: "Non può succedere di nuovo, non dopo sole due settimane". Quella domanda insistente: si poteva evitare? E la paura. Tanta paura. Una paura che oggi, a un anno di distanza dall'alluvione che il 16 maggio 2023 ha messo in ginocchio la Romagna, torna a farsi sentire a ogni goccia di pioggia - proprio tra ieri e oggi, amara coincidenza, una nuova ondata di maltempo sta causando altri danni nelle stesse zone.

E oltre alla paura, la rabbia. Una rabbia dal sapore amaro, per le vittime che nessuno potrà mai ridarci, per quanto è stato promesso e ancora non realizzato. La resilienza di un popolo tenace che, dopo 365 giorni e 8,5 miliardi di euro di danni, si chiede se abbia ancora senso resistere e sperare che quelle promesse vengano mantenute. Oggi, con questo video, RavennaToday vuole ricordare una tragedia che nessuno dovrà mai dimenticare.