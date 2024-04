Il responsabile del gesto è stato fermato e portato in caserma dai Carabinieri per chiarire il motivo del folle gesto

Poteva davvero essere un disastro il tentato incendio avvenuto martedì mattina, poco prima delle 11, al distributore di benzina all'angolo tra piazza Caduti sul Lavoro e via Tommaso Gulli a Ravenna. In un video che sta circolando sui social si vede l'autore del folle gesto che prima cosparge l'area di benzina utilizzando una delle pompe del distributore e poi appicca il fuoco allontanandosi. L'uomo è stato quindi fermato e portato in caserma dai militari che dovranno chiarire i motivi del tentato incendio.