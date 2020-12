Gli auguri di Natale dell'arcivescovo Ghizzoni: "Prendiamoci cura della salute dei più deboli" - VIDEO

Cari fedeli della Diocesi di Ravenna-Cervia, cari concittadini, siamo giunti al Natale con tante fatiche e malumori. Il rischio di contagiarci è ancora presente e temiamo per le persone care. Il male comune che ci rattrista e ci impaurisce in questi giorni ci chiede di essere attenti al bene comune, al bene di tutti e di ciascuno, senza scartare nessuno, per nessun motivo. Ma il messaggio del Natale, rappresentato visivamente nel presepio, è forte e ci riempie di speranza, nonostante tutto. Gesù a Betlemme è nato povero e ha voluto farsi piccolo per far sentire importanti i poveri e i piccoli. Si è fatto nostro fratello universale e ci ha dato tutto se stesso per rivelarci che il nostro Dio è ricco di misericordia, ci ama e ci vuole salvare da tutti i mali, soprattutto dalla morte, vuole che ritorniamo ad essere suoi amici, che sperimentiamo la sua paternità e ci lasciamo riconciliare con lui e tra noi, ritornando ad essere fratelli. Fratelli e sorelle con tutti, come ci ha ricordato Papa Francesco. Vorrei farvi un augurio concreto, che è anche un impegno: facciamo attenzione alla salute degli altri, prendiamoci cura della loro vita, soprattutto se sono più deboli e fragili di noi; diffondiamo il valore della solidarietà, anche rinunciando a incontri, viaggi, divertimenti, leciti ma pericolosi; alzeremo così il livello di umanità della nostra società, per costruire insieme una civiltà dell’amore che renda la Città dell’uomo sempre più simile alla Città di Dio. Buon Natale di Gesù fra noi, e grazie a Maria che lo ha fatto nascere.

L'Arcivescovo Monsignor Lorenzo Ghizzoni