L'autobus diventa una palla di fuoco: mezzo distrutto dall'incendio - VIDEO

Tardo pomeriggio di tensione quello di venerdì a Cervia, dove tanti residenti hanno visto un'altissima colonna di fumo nero innalzarsi al cielo sopra la città. A causarla, attorno alle 19, è stato un autobus di linea che ha preso fuoco nel piazzale Pellegrino Artusi, di fronte all'Istituto Alberghiero Tonino Guerra. Le fiamme, dalle prime informazioni, sarebbero partite dalla parte posteriore del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme. Il bus è rimasto completamente distrutto dal rogo. Presenti sul luogo dell'incendio anche i Carabinieri. Per fortuna l'autobus non trasportava passeggeri, essendo di rientro in deposito, e non si sono registrati feriti.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday