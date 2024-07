Elly Schlein alla Festa dell'Unità di Cesena. E' il 'battesimo' di De Pascale: "Una sfida che mette i brividi"

Un bagno di folla per Elly Schlein alla Festa dell'Unità di Cesena. Sabato sera la Segretaria nazionale del Pd ha fatto fatica a raggiungere l'area dibattiti tra selfie, scambi di battute e abbracci con militanti e simpatizzanti dem che l'hanno letteralmente placcata insieme a fotografi e giornalisti in un serpentone interminabile. Con lei il sindaco Enzo Lattuca, Stefano Bonaccini, fresco di elezione al Parlamento europeo e Michele De Pascale, candidato alla presidenza della Regione Emilia Romagna che a Cesena ha fatto il suo esordio.

Grande entusiasmo al Parco Frutipapalina di Sant'Egidio per l'arrivo di Elly Schlein che si è detta "felice di essere qui insieme a Bonaccini e De Pascale, faremo un lavoro di squadra per assicurare un buon governo all'Emilia Romagna. Non ci sediamo sui risultati ottenuti ma cerchiamo sempre di migliorarci, le priorità sono la sanità pubblica, il lavoro dignitoso e l'innovazione delle imprese che devono essere accompagnate nella transizione ecologica. E' stato bello trovare questa larga convergenza su De Pascale". Una battuta anche su una possibile alleanza con Renzi e Italia Viva dopo gli abbracci alla partita del cuore: "Nessun veto verso chi è alternativo alla destra" ha detto Schlein, mentre Enzo Lattuca ha detto che "le alleanze si fanno quando il Pd è forte come in questo momento" sottolineando anche che "Bonaccini e De Pascale si apprestano ad occuparsi dei bisogni della gente anche se in livelli diversi"

"Che bello vedere una Festa dell'Unità così gremita, direi che è un bel segnale per le regionali. Non è un caso - ha detto il sindaco - che il battesimo di De Pascale avvenga qui a Cesena, ormai la città non è più una Cenerentola ma ha saputo ritagliarsi un ruolo importante a livello regionale. Tra l'altro De Pascale è nato proprio qui..". Elogi anche per Bonaccini: "Ha saputo essere il sindaco della Regione facendo sembrare l'Emilia Romagna una grande città". Sulla Schlein: "Non dimentico che ha preso il partito in un momento di difficoltà, dopo le politiche del 2022, ora tutti si avvicinano al Pd e non solo nelle partite della nazionale politici". Ha preso la parola anche De Pascale che ha parlato di "una sfida che fa venire i brividi, ma dobbiamo farcela per l'Emilia Romagna che nel dopoguerra era una regione povera, oggi è la regione dei servizi, delle opportunità e del lavoro".