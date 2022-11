C'è anche una nutria bianca nel parco Teodorico. Gli animalisti: "Un esemplare rarissimo"

Pare che ci sia almeno un esemplare di nutria bianca all'interno del parco ravennate. Il gruppo animalista: "Fate vivere le ultime nutrie in armonia con la natura e i frequentatori del parco"

Ci sarebbe anche un raro esemplare di nutria bianca all'interno del parco Teodorico. Rimane viva la discussione sul futuro delle nutrie presenti nell'area verde ravennate, dopo la segnalazione da parte degli animalisti della cattura e uccisione di alcuni esemplari e la conferma di un intervento in essere da parte dell'assessore Igor Gallonetto.

A tener viva la protesta è stavolta il gruppo Cento per cento Animalisti, che durante un sopralluogo al parco Teodorico avrebbe incontrato un esemplare di nutria bianca. "La nutria bianca è un esemplare rarissimo da vedere in Italia, figuriamoci in un laghetto di un parco - spiegano gli animalisti - Incredibile che la creatura abbia nuotato e si sia fermata proprio davanti ai nostri militanti".

Il gruppo torna quindi a chiedere di salvare le nutrie del parco Teodorico: "Il sindaco di Ravenna faccia un passo indietro, alcune volontarie locali ne hanno già salvate molte, il primo cittadino quindi, faccia vivere le ultime in armonia con la natura e i frequentatori del parco - concludono da Cento per cento Animalisti -Ravenna è una città bellissima, la sua storia si sente nell'aria, pulita, accogliente, non può essere macchiata da una vergogna simile. Signor Sindaco la Nutria Bianca e le sue sorelle nere, portano bene! Faccia la cosa giusta".