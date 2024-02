Camion rimane incastrato tra le vie del centro: nelle manovre danneggia anche l'esterno di un locale

Una serie di manovre che non sono passate inosservate e che sono state immortalate in un video. E' accaduto nella giornata di mercoledì a Faenza, dove un camion è rimasto incastrato all'angolo tra via Zuffe e via Torricelli, accanto alla trattoria Marianaza. Il conducente ha poi tentato una serie di manovre per cercare di muoversi fra le strette vie del centro, finendo però per urtare varie volte e arrecando vari danni alle mura esterne del locale e ai cartelli stradali presenti. Dai primi riscontri pare che il mezzo pesante fosse entrato autonomamente in centro storico, forse guidato erroneamente da un navigatore. L'incidente è stato poi rilevato dalla Polizia Locale della Romagna Faentina, mentre l'amministrazione comunale di Faenza ha fatto sapere che procederà per chiedere un risarcimento dei danni arrecati al patrimonio pubblico. Un'analoga disavventura era già capitata in città a dicembre con un altro mezzo pesante entrato in centro storico.